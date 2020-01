Coronavirus, contagi raddoppiati in Cina. Oggi l’Oms deciderà se si tratta di un’emergenza internazionale. A Fiumicino controlli sanitari sui passeggeri arrivati all’alba da Wuhan (Di giovedì 23 gennaio 2020) Salgono a quota 571 i casi di polmonite da Coronavirus accertati in Cina, tra cui 95 gravi e 17 decessi. Il Virus, secondo quanto hanno riferito le autorità sanitarie cinesi, ha colpito in 25 provincie cinesi e in 13 sono stati registrati complessivamente 393 casi sospetti. Al momento sono stati rintracciati 5.897 contatti stretti, 4.928 dei quali sono ancora sottoposti a esami medici. E’ attesa per Oggi una decisione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) su quali contromisure adottare e se la diffusione del virus abbiamo o meno i connotati di un’emergenza internazionale. Il virus 2019-nCoV, secondo un’analisi genetica pubblicata sul Journal of Medical Virology da alcuni ricercatori delle università di Pechino e Guangxi, è arrivato all’uomo dai serpenti. Sarebbero questi gli animali nei quali il Virus, trasmesso dai pipistrelli, si sarebbe ... lanotiziagiornale

