Coronavirus, allertati i medici di famiglia: «Segnalateci subito gli infetti» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Stanno in una circolare del Ministero della Salute le istruzioni per identificare un caso sospetto di infezione da nuovo Coronavirus. L'Italia scende in campo per difendersi dall'attacco del...

Salgono a 17 le vittime del nuovo coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi. Sale il rischio in Europa per il virus cinese. In Italia allertati i medici di famiglia, specie quelli delle grandi città. Possibile caso del virus cinese anche a San Pietroburgo. Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma temporaneamente per contenere l'epidemia.