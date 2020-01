Coronavirus, all’aeroporto di Fiumicino percorso sanitario con termoscanner per i passeggeri da Whuan (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il video mostra un esempio del percorso sanitario con controllo della temperatura corporea attraverso termoscanner attivato dall’Usmaf del ministero della Salute, all’ l’aeroporto di Fiumicino per i viaggiatori provenienti da Wuhan (Cina). Il controllo del paziente in isolamento scatta solo per i casi sospetti di Coronavirus. I passeggeri in condizioni normali vengono avviati all’uscita L'articolo Coronavirus, all’aeroporto di Fiumicino percorso sanitario con termoscanner per i passeggeri da Whuan proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

