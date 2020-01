Consigliere regionale citofona alla sede della Lega a Milano e chiede se ci siano 49 milioni di euro (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si chiama Marco Degli Angeli ed è un Consigliere Legato al Movimento 5 Stelle alla regione Lombardia che ieri si è presentato presso la sede della Lega a Milano e di citofonare con una domanda ben precisa. In particolare, l’esponente M5S si è reso protagonista di una vera e propria provocazione, che ha ricordato quella tanto discussa del leader della Lega a Bologna. Una situazione decisamente particolare e che, come si potrà facilmente immaginare, è diventata virale in poco tempo sui social. La questione nasce dall’idea di Salvini, che nella serata di martedì ha deciso di citofonare all’ormai famoso tunisino di 17 anni, per chiedergli se fosse vero che spacci nel quartiere di riferimento a Bologna. Vicenda che, come avrete notato anche nella giornata di ieri, sta facendo emergere una serie di retroscena con il trascorrere delle ore. Insomma, una scena a dir poco ... bufale

fanpage : 'Segnalano che qui ci sono 49 milioni di euro' Il consigliere regionale del M5S Marco Degli Angeli risponde così al… - carlosibilia : Tutta l'ipocrisia della Lega svelata in 2 minuti. “Scusi, li avete voi i 49 milioni?” così Marco Degli Angeli, cons… - Marcozanni86 : ?? Amici dell’Emilia-Romagna segnatevi questa data: giovedì, ore 21, vi aspetto all’Auditorium Sant’Ilario di… -