Con la vendita di FoxNet, Disney chiude ufficialmente la sua divisione videogiochi (Di giovedì 23 gennaio 2020) In queste ultime ore è giunta la notizia che Disney si è definitivamente sfilata dal mondo dei videogiochi, la compagnia ha infatti venduto lo studio di FoxNext, autore di alcuni titoli come Marvel Strike Force.Lo studio è ora nelle mani di Scopely, azienda famosa per videogiochi mobile del calibro di The Walking Dead Road to Survival e WWE Champions. E' inoltre in possesso della licenza per Avatar Pandora Rising e gli asset di un gioco ambientato nell'universo di Alien, su cui sta lavorando Cold Iron Studio. Dal momento che Disney non ha più studi dedicati ai videogiochi, sarà Jam City a gestirne le app mobile.Questa mossa non deve sorprendere più di tanto, del resto già da tempo Disney ha manifestato la volontà di sganciarsi dal mondo dei videogiochi. basti pensare alla chiusura degli studi di Junction Point (Epic Mickey), Black Rock, Propaganda Games e Avalanche Software.Leggi ... eurogamer

