‘Con Giovanna anche quattro volte al giorno!…’: la confessione intima di Amadeus (Di giovedì 23 gennaio 2020) Amadeus nonostante le tante polemiche delle ultime settimane, è pronto per questa nuova avventura a Sanremo. Il conduttore televisivo de I Soliti Ignoti avrà accanto diverse donne tra cui sua moglie Giovanna Civitillo. La coppia è insieme da diversi anni e pochi mesi fa sono convolati a nozze. L’ex ballerina de L’Eredità avrà il compito di affiancare suo marito e seguire passo passo le puntate, raccontando nei dettagli, retroscena e curiosità sui partecipanti al Festival. Una posizione senza dubbio privilegiata e che pare abbia fatto storcere il naso a qualcuno… Amadeus e Giovanna Civitillo gelosi e innamorati Amadeus si è sempre dichiarato geloso di sua moglie. Un anno fa, proprio uno scherzo de Le Iene mise alla prova il conduttore facendolo sbottare pesantemente. In una recente intervista a il Corriere della Sera, il presentatore ha ammesso di essere ossessionato da ... kontrokultura

