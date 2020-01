Com’è Star Trek: Picard? Vi rispondiamo nel nostro podcast (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo tanti anni dalla fine di Star Trek: Next Generation, torna sul piccolo schermo il capitano Picard, interpretato dal celebre Patrick Stewart. Dal 24 gennaio, infatti, su Amazon Prime Video, si può trovare la nuova serie tv Star Trek: Picard. L’unica ragione che ha spinto l’attore britannico a vestirne di nuovo i panni, raccontava a Lucca Comics & Games 2019, è che si tratta di un personaggio completamente diverso. Picard infatti si è ritirato a vita privata dopo la tragica esplosione del pianeta Romulus e una cocente delusione nei confronti della Flotta stellare; trascorre le sue giornate nella vigna di famiglia, in compagnia di un pitbull chiamato Numero uno. Ovviamente queste certezze saranno presto messe in dubbio e Picard costretto ad affrontare nuove avventure. https://www.youtube.com/watch?v=QvKBeOKvblI La saga di Star Trek torna nelle mani dello showrunner ... wired

