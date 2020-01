Cittadella, contro il Benevento una speciale maglia celebrativa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Una maglietta celebrativa, riportante un logo speciale per festeggiare i cento anni del club. Sarà quella che sabato prossimo indosseranno i calciatori del Cittadella in occasione del match contro la capolista Benevento. Al “Tombolato“, l’undici di mister Venturato scenderà in campo sfoggiando un logo speciale che commemora i cento anni di attività della società veneta, fondata nel 1920 dopo la fusione tra la “Forti e Liberi” e la “Michele Fanoli”. Il compleanno del Cittadella è caduto lo scorso 8 gennaio ma la lunga sosta invernale e la trasferta di La Spezia, nella prima di ritorno, non hanno consentito al club di festeggiare la ricorrenza. Lo faranno contro la Strega, indossando una maglia celebrativa che verrà presto messa in vendita. L'articolo Cittadella, contro il Benevento una speciale maglia celebrativa proviene da ... anteprima24

MicheleGhiani : RT @ascittadella73: 1??0??0?? anni di calcio a Cittadella! Contro il Benevento scenderemo in campo con un logo speciale sul petto!?? ?? La n… - ilvaglio1 : Benevento, la gara contro il Cittadella sarà diretta da Baroni di Firenze #beneventocalcio #cittadella #serieB… - ascittadella73 : 1??0??0?? anni di calcio a Cittadella! Contro il Benevento scenderemo in campo con un logo speciale sul petto!?? ??… -