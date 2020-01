Cina, non solo coronavirus: scoperti antichi virus intrappolati nei ghiacci (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mentre aumenta il numero delle persone colpite dal coronavirus viene diffusa la notizia che dalla Cina potrebbe arrivare anche un’altra e ben più antica minaccia: una ventina di misteriosi virus, intrappolati da millenni in un ghiacciaio tibetano, che rischiano di essere liberati dallo scioglimento dei ghiacci causato dal riscaldamento globale. A lanciare l’allerta è un gruppo internazionale di ricerca guidato dall’Università dell’Ohio, che pubblica le analisi di due carote di ghiaccio su bioRxiv, il sito che traccia gli articoli scientifici prima della pubblicazione su riviste ufficiali. Le carote di ghiaccio sono state prelevate nel 2015, arrivando fino a 50 metri di profondità nel ghiacciaio di Guliya, nella parte nord-occidentale dell’altopiano del Tibet. Grazie a una innovativa procedura di campionamento che riduce al minimo il rischio di contaminazioni, i ricercatori hanno ... ilfattoquotidiano

