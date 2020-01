Ciclocross, i convocati della Svizzera per i Mondiali di Dubendorf: Kuhn, Rouiller e Lillo le punte (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sarà una Svizzera spuntata quella che prenderà parte ai Mondiali casalinghi di Ciclocross che si terranno a Dubendorf tra poco più di una settimana (1 e 2 febbraio). I rossocrociati, infatti, dovranno fare a meno delle stelle della mountain bike Lars Forster e Joland Neff, i migliori, in patria, anche nella disciplina che si svolge tra fango, sabbia e prati. E se Forster, nel cross country ex campione d’Europa e vincitore della tappa di Snowshoe in Coppa del Mondo 2019, non aveva chance contro i grandi del Ciclocross, Neff, la quale è costretta ai box da infortunio, poteva anche puntare a una medaglia (l’anno scorso fu 6a alla rassegna iridata di Bogense). A rappresentare i padroni di casa saranno, dunque, Lukas Flückiger, Timon Rüegg, Nicola Rohrbach, Marcel Wildhaber e Simon Zahner tra gli uomini Elite. Tra le donne Elite, invece, toccherà alla sola Zina Barhoumi. Le ... oasport

OA_Sport : Ciclocross, i convocati della Svizzera per i Mondiali di Dubendorf: Kuhn, Rouiller e Lillo le punte - zazoomnews : Ciclocross i convocati della Francia per i Mondiali di Dubendorf: Benoist e Crispin a caccia del titolo tra gli U23… - OA_Sport : Ciclocross, i convocati della Francia per i Mondiali di Dubendorf: Benoist e Crispin a caccia del titolo tra gli U23 -