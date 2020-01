Ciclocross, i convocati della Gran Bretagna per i Mondiali di Dubendorf: Tom Pidcock correrà tra gli Elite (Di giovedì 23 gennaio 2020) Manca sempre meno ai Mondiali di Ciclocross che si terranno l’1 e il 2 febbraio a Dubendorf, in Svizzera. La Gran Bretagna, una delle nazioni faro soprattutto nelle categorie giovanili, ha annunciato i propri convocati su twitter. La notizia principale è che Tom Pidcock, campione uscente tra gli U23, non difenderà il suo titolo, ma prenderà parte alla gara Elite ove è l’unico atleta con proveniente da Belgio e Paesi Bassi ad avere chance di medaglia. Pidcock sarà l’unico rappresentante del Regno Unito a partecipare alla gara degli uomini Elite, mentre in quella delle donne ci saranno Evie Richards e Beth Crumpton. Molto più nutrito, invece, il contingente tra gli uomini U23, nei quali i sudditi di sua maestà presenti saranno Cameron Mason, Thomas Mein, vincitore in Coppa del Mondo a Tabor lo scorso autunno, Ben Turner e il due volte campione del mondo juniores Ben ... oasport

