Ciclismo, Chris Froome al Giro d’Italia? Ipotesi da non scartare, possibile Geraint Thomas: i possibili piani del Team Ineos (Di giovedì 23 gennaio 2020) Chris Froome tornerà in gara dopo otto mesi dall’incredibile incidente al Giro del Delfinato in cui si procurò fratture multiple rischiando anche la vita. Il britannico si rimetterà il numero sulla schiena in occasione dell’UAE Tour, piccola corsa a tappe in programma dal 23 al 29 febbraio negli Emirati Arabi Uniti: la kermesse nel deserto sarà l’occasione per vedere all’opera il quattro volte vincitore del Tour de France che si rimette in gioco dopo che a inizio gennaio aveva abbandonato il ritiro di Maiorca perché non ancora al top della forma. L’alfiere del Team Ineos ha già messo nel mirino la Grande Boucle, indossare la maglia gialla per la quinta volta in carriera è uno dei sogni del keniano bianco anche se sulla sua reale condizione di forma ci sono tutti i dubbi della squadra britannica che proprio a causa di queste incognite ha deciso di rivalutare ... oasport

