Chiesa di Santa Chiara, ecco il progetto per riaprire il campanile. Forse si pagherà un ticket (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Comune stanzia 80mila euro per il progetto esecutivo e i lavori per realizzare la scala d'accesso al campanile. Per il restyling degli interni serviranno altri 100mila euro da reperire con il crowdfunding. A fine gennaio l'incontro con il Fec in Prefettura per la convenzione. Chirico: "Con ok del Ministero, lavori entro l'anno". Il progetto della scala era fermo dal 2016, i vincitori del concorso di idee non hanno mai ricevuto il premio di 3.500 euro. fanpage

