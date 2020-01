Chiedevano il reddito di cittadinanza, ma avevano ville e Ferrari (Di giovedì 23 gennaio 2020) La villa, la Ferrari. Poi c’era chi, addirittura, stava scontando una condanna in carcere, accusato di essere coinvolto in fatti legati alla criminalità organizzata. Queste persone avevano in comune una cosa: avevano presentato istanza per il reddito cittadinanza e, in alcuni casi, lo avevano anche ottenuto. La Guardia di Finanza ha fatto partire un’operazione che, nella Locride in Calabria, ha messo nel mirino ben 237 istanze per il reddito di cittadinanza e che ha ottenuto i riscontri appena sintetizzati. LEGGI ANCHE > Cos’è il reddito di cittadinanza reddito cittadinanza a Locri, avevano Ferrari e ville Ma come è stato possibile? Nelle domande presentate, a quanto pare, mancavano alcuni dati fondamentali. Si parte dall’omissione della dichiarazione del coniuge non separato, e si arriva all’omissione della denuncia del possesso di redditi, di beni ... giornalettismo

