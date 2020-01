Chi vuol essere milionario: chi è Enrico Remigio, il concorrente che potrebbe vincere un milione di euro? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ieri sera, mercoledì 22 gennaio 2020, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Chi vuol essere milionario?, quiz condotto da Gerry Scotti, che quest'anno compie venti anni. Giunto in Italia nel 2000, il game show è entrato nell'immaginario collettivo del pubblico grazie alle sue dinamiche e formule fisse adrenaliniche. Una partita al cardiopalmo, la scorsa, che ha visto come unico concorrente Enrico Remigio, che rispondendo correttamente a quattordici domande, ha ottenuto la possibilità di leggere la domanda che vale un milione di euro.Si aprirà così la prossima puntata dello show, con la lettura da parte di Gerry Scotti dell'interrogativo che vale il montepremi massimo offerto dal gioco, e delle quattro opzioni di risposta. Qualora il campione decidesse di non rispondere alla domanda, porterebbe a casa 300.000 euro; in caso contrario, sbagliando la risposta, si ... blogo

