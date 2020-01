“Che spettacolo” il volantino MediaWorld dal 23 gennaio con iPhone 11 e Huawei P30 Lite (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si chiama "Che spettacolo" ed è il nuovo volantino MediaWorld scattato oggi 23 gennaio che potrebbe attirare l'attenzione soprattutto degli utenti interessati all'acquisto di un iPhone 11 o di un Huawei P30 Lite. In particolare, stiamo vivendo una settimana davvero intensa con la catena in questione, se pensiamo al fatto che pochi giorni fa vi ho parlato sulle nostre pagine di una triplice promozione che si può sfruttare all'interno dello store online. Vediamo dunque cosa succede oggi nei negozi "fisici". iPhone 11 e Huawei P30 Lite protagonisti del volantino MediaWorld del 23 gennaio Concentriamoci sulle singole proposte di questo volantino MediaWorld, partendo proprio dal cosiddetto iPhone 11. La versione da 64 GB, già di suo la più economica tra quelle in commercio, nei prossimi giorni si potrà acquistare fino ad esaurimento scorte a 779 euro. Un risparmio pertanto pari a 60 ... optimaitalia

