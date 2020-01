Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni: torna Gianmarco Saurino, Simonetta Columbu potrebbe non esserci (Di giovedì 23 gennaio 2020) Avranno inizio in primavera le riprese della serie televisiva 'Che Dio ci aiuti 6'. Elena Sofia Ricci è pronta a tornare a vestire i panni di suor Angela. Fanpage.it ha appreso che nella nuova stagione ci sarà anche Gianmarco Saurino. Tornerà, dunque, l'affascinante avvocato Nico Santopaolo. In forse, la presenza di Simonetta Columbu. L'attrice interpretava la novizia Ginevra. fanpage

