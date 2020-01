Che Bella Giornata film stasera in tv 23 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di giovedì 23 gennaio 2020) Che Bella Giornata è il film stasera in tv giovedì 23 gennaio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Che Bella Giornata film stasera in tv: cast e scheda GENERE: commediaANNO: 2011REGIA: Gennaro Nunziantecast: Checco Zalone, Nabiha Akkari, Ivano Marescotti, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Annarita del Piano, Giustina Buonomo, Caparezza, Michele Alhaique, Mehdi Mahdloo, Herbert Ballerina, Anna Bellato, Cinzia Mascoli, Bruno Cesare Armando, Anis GharbiDURATA: 97 Minuti Che Bella Giornata film stasera in tv: trama Checco fa il buttafuori in una discoteca, ma il suo sogno è quello di diventare carabiniere . Prova a fare il concorso, ma viene respinto. Grazie alla raccomandazione di uno zio presso il vescovo di Milano viene assunto come addetto alla sicurezza del Duomo. ... cubemagazine

_MiBACT : «Una bella notizia per #Bologna e per l’Italia. I portici sono unici e sono sicuro che con la loro bellezza conquis… - MarioManca : «Si tratta di uno stupro verbale. Una ragazza bella e libera invece di suscitare ammirazione e divertimento suscita… - EzioGreggio : Ci hai fatto l’ultimo dribbling,come facevi in campo,non siamo riusciti a tenerti per la maglia. Eri una bella pers… -