Cessione Emre Can, ci siamo: la mossa del tedesco, c'è l'accordo con il nuovo club! (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cessione Emre CAN- Secondo quanto riportato da "Sky Sport Germania", Emre Can sarebbe già d'accordo con il Borussia Dortmund per il suo passaggio in giallonero già dall'imminente sessione del mercato invernale. Detto questo, tutto resta avvolto in un alone di mistero, con la Juventus pronta a trattenere il centrocampista a Torino in caso di mancata offerta adeguata alle richiesta della società bianconera. 35-40 milioni la valutazione del cartellino del tedesco, il Borussia Dortmund medita il da farsi. Cessione Emre Can, il centrocampista preme per la Cessione: vuole giocare l'Euoropeo Come accennato nei giorni scorsi, Emre Can starebbe spingendo il piede sull'acceleratore per chiedere l'immediata Cessione. Una mossa che potrebbe permettere al centrocampista tedesco di ritrovare maggiore spazio anche in vista del prossimo Europeo.

