CENTRO METEO EUROPEO: ecco come sarà l'inizio di Febbraio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le proiezioni del CENTRO METEO EUROPEO sul medio-lungo termine indicano l'arrivo di un periodo mite per gli inizi del mese di Febbraio. Dopo i passaggi perturbati previsti fin quasi alla fine di Gennaio, il CENTRO METEO EUROPEO prevede la rimonta di un campo anticiclonico africano in quota, che avvolgerebbe il Mediterraneo centrale, con temperature decisamente superiori alla norma soprattutto alle quote collinari e di montagna. Infatti c'è sempre la possibilità che nei bassi strati permangano condizioni favorevoli alle inversioni termiche, per cui è possibile che le temperature non mostrino valori particolarmente elevati. Non sembra così, stando alle indicazioni modellistiche del CENTRO METEO EUROPEO, per le zone della Francia, Svizzera, Germania, dove le temperature salirebbero a valori primaverili. Sul più lungo termine è possibile che l'Italia venga maggiormente ... meteogiornale

espressione24 : Meteo. Un’area di alta pressione di matrice Subtropicale si erge a baluardo fino all’Europa centro-settentrionale,… - EmanueleAnsel : Centro Meteo italiano: L'influenza suina torna a far paura in Italia: ci sono nuovi contagi. Ecco come riconoscere… - infoitinterno : Meteo, anticipo di primavera al Centro-Sud: sole e temperature in salita sino a 17 gradi -