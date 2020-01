Celebrity Hunted, promo e data ufficiale d’inizio: “Totti miglior stratega” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Celebrity Hunted Italia, arriva la data ufficiale d’inizio: ecco quando vedremo Fedez, Totti, Diana Del Bufalo e gli altri vip braccati dai ‘cacciatori’ di Amazon Prime Celebrity Hunted Italia, ora c’è la data ufficiale di partenza: prendete carta e penna e segnate sul calendario il giorno 13 marzo 2020 perché proprio da quella data, su … L'articolo Celebrity Hunted, promo e data ufficiale d’inizio: “Totti miglior stratega” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

