C'è un disegno di legge per vietare in tutta Italia il fumo negli spazi aperti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Vietato fumare negli spazi esterni di bar, pub, ristoranti, spiagge, lidi, parchi, aree di gioco, giardini pubblici, stadi, campi sportivi. Vietato fumare nelle piazze dove si tengono manifestazioni e concerti, nelle banchine di attesa dei treni e alle fermate degli autobus, nei pressi di monumenti pubblici di valore storico ed artistico. Un disegno di legge a prima firma del senatore pentastellato Auddino e sottoscritto da quasi l'intero gruppo M5s e da diversi esponenti della maggioranza come i renziani Parente e Nannicini, il senatore Laus e l'ex grillino Buccarella, punta ad anticipare le misure che il sindaco di Milano, Sala, intende introdurre per il capoluogo lombardo. È una stretta anche sulle sigarette elettroniche. In ogni luogo dove c'è concentrazione di persone. L'obiettivo è introdurre "il divieto di fumo nelle aree all'aperto" e uniformarsi alle regole vigenti già ... agi

