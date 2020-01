C’è Posta Per Te: Giulia Michelini e Antonio Banderas ospiti della terza puntata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Antonio Banderas Terzo appuntamento con C’è Posta Per Te con altri due ospiti in arrivo. Sabato 25 gennaio 2020, Maria De Filippi accoglierà nel suo studio gli attori Giulia Michelini e Antonio Banderas per raccontare nuove ed emozionanti storie. Giulia Michelini è ormai una presenza fissa dei programmi della De Filippi: oltre ad essere già stata ospite tre volte di C’è Posta Per Te, l’interprete dell’iconica Rosy Abate ha rivestito anche il ruolo di giurata nel talent show Amici. Giulia Michelini sarà ospite della terza puntata di #CePostaPerTe e noi già non vediamo l’ora davidemaggio

