C'è posta per te, anticipazioni della terza puntata: ospite Giulia Michelini (Di giovedì 23 gennaio 2020) anticipazioni C'è posta per te 2020: l'attrice Giulia Michelini sarà ospite di Maria De Filippi. Ci saranno anche Aldo, Giovanni e Giacomo. Quest'anno compie 20 anni, ma C'è posta per te, programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi, non sembra affatto risentire del passare del tempo, anzi. Anche l'edizione numero 23 dello show di Canale 5, infatti, si sta confermando ai vertici degli ascolti del sabato sera col 30% di share (nonostante la forte concorrenza su Rai 1 di Meraviglie, programma di Alberto Angela). Merito delle varie storie e anche di grandi ospiti (tra cui le star internazionali Johnny Depp e Can Yaman).

