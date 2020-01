Catanzaro: rafforzata la scorta al procuratore Gratteri (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nicola Gratteri nel mirino della ‘ndrangheta, rafforzata la scorta del capo della Dda di Catanzaro. Da alcuni giorni al procuratore sono stati forniti più uomini a protezione, ma non solo. Come riferisce l’Adnkronos, Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto anche la blindatura delle finestre dell’ufficio di Gratteri, fornito nuovi sistemi di sorveglianza e auto corazzate in caso di attentato con bombe. Vibo Valentia: sequestrato il pizzino con la formula di affiliazione alla ‘ndrangheta Nel corso dell’operazione “Rinascita-Scott” a Vibo Valentia, sequestrato dagli inquirenti anche un pizzino con la formula di promozione degli affiliati Il Comitato che fa capo al ministero dell’Interno, ha inoltre deciso che Gratteri non parteciperà a quegli incontri pubblici che potrebbero essere rischiosi per la sua ... blogo

