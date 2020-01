Catania: cittadella giudiziaria, domani il via a demolizione ex Palazzo Poste (Di giovedì 23 gennaio 2020) Palermo, 23 gen. (Adnkronos) – Partiranno domani, venerdì 24 gennaio, alle 11, i lavori di demolizione dell’ex Palazzo delle Poste di viale Africa a Catania. L’intervento, voluto dal governo Musumeci, è propedeutico alla realizzazione della futura cittadella giudiziaria del capoluogo etneo. Alla consegna dei lavori saranno presenti il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, il presidente della Corte d’Appello di Catania Giuseppe Meliadò, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone e il sindaco di Catania Salvo Pogliese.L'articolo Catania: cittadella giudiziaria, domani il via a demolizione ex Palazzo Poste CalcioWeb. calcioweb.eu

