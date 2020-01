Casamicciola, Carabinieri arrestano 34enne per violenza sessuale aggravata su bambina (minore 14 anni) (Di giovedì 23 gennaio 2020) I Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno arrestato un 34enne di Casamicciola Terme, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravato perché commesso nei confronti di una minore di 14 anni. “L’uomo – si legge nella nota dell’Arma – è stato posto agli arresti domiciliari in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Napoli. Le indagini, condotte dalla Stazione Carabinieri di Casamicciola Terme e coordinate dalla IV Sezione Fasce Deboli della Procura della Repubblica di Napoli, hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza su quattro episodi di violenza sessuale consumati dal 34enne tra l’agosto 2017 ed il novembre 2019 nei confronti di una minore originaria dell’isola di Ischia. L’attività investigativa, scaturita dalla denuncia del padre della ... ladenuncia

