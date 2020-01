Carlo Cracco su Amazon Prime Video con Dinner Club, show culinario in giro per il mondo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Carlo Cracco approda su Amazon Prime Video con Dinner Club, uno show culinario itinerante che porterà lo chef e sei attori in giro per il mondo. Carlo Cracco tornerà presto con Dinner Club, show culinario per Amazon Prime Video, che lo porterà, insieme a 6 famosi attori italiani, in giro per il mondo, attraverso il Giappone, il Vietnam, la Francia, la Spagna, il Perù e il Messico alla scoperta dell'arte culinaria esotica con lo scopo di imparare dai migliori chef del mondo a realizzare la cena perfetta. "Questo programma ci consente di scoprire alcune delle più incredibili meraviglie gastronomiche del mondo, in un divertente viaggio insieme ad un gruppo di amici speciali" - ha detto Carlo Cracco - "Il mio obiettivo sarà quello di trasformarli in ... movieplayer

