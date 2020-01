Captain Marvel 2 in fase di sviluppo, ma senza i registi del primo film (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ha preso il via la pre-produzione di Captain Marvel 2, il film con Brie Larson è in fase di sviluppo presso i Marvel Studios, ma i registi del primo film non torneranno al timone di comando. Captain Marvel 2, sequel di Captain Marvel, è ufficialmente entrato in produzione presso i Marvel Studios, ma senza i registi del primo capitolo. Lo studio si è rivolto alla sceneggiatrice Megan McDonnell, già nel team creativo della serie Disney+ WandaVision, per firmare la sceneggiatura del sequel con Brie Larson e Samuel L. Jackson. Hollywood Reporter rivela che i registi del primo Captain Marvel, Anna Boden e Ryan Fleck, anche co-sceneggiatori del progetto, non dirigeranno il sequel, ma probabilmente resteranno in casa Marvel per occuparsi di una serie Disney+. Marvel sarebbe alla ricerca di una regista a cui affidare Captain Marvel ... movieplayer

