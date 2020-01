Capitano Ultimo, il Consiglio di Stato ripristina la scorta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Consiglio di Stato ha sospeso la decisione con il quale il Tar del Lazio ha revocato la scorta al Capitano Ultimo, protagonista dell’arresto di Totò Riina nel 1993. Il colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio aveva presentato ricorso contro la revoca, che era Stato rigettato. Ora si attende la decisione definitiva della Camera di Consiglio del 20 febbraio. De Caprio intanto manifesta la sua soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato. Capitano Ultimo, il Consiglio di Stato mantiene la scorta La decisione di ripristinare la scorta arriva dopo il ricorso presentato dall’avvocato Antonino Galletti contro il ministero dell’Interno, che non si è costituito in giudizio. La questione riguarda la revoca del dispositivo di protezione di quarto livello al Capitano Ultimo. La valutazione ha tenuto conto del fatto che il livello di protezione va garantito se “non possa ... thesocialpost

