Capitan Marvel 2 uscirà nel 2022 ma il regista non è ancora stato annunciato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Capitan Marvel è stato un grande successo per Disney e Marvel. Nonostante il personaggio non sia apparso in nessun altro film della Marvel fin dal momento del suo film solista, è riuscito comunque ad incassare oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo! inoltre il personaggio è stato accolto in maniera molto positiva. Tuttavia, quando la Marvel ha annunciato la Fase Quattro, che comprende sia i film che le serie TV che Marvel ha intenzione di rilasciare tra il 2020 e il 2021, di Capitan Marvel 2 non ce n’era traccia. Almeno fino ad oggi, infatti scopriamo che con molta probabilità lo vedremo nel 2022. THR riferisce che la Marvel sta programmando l’uscita del sequel nel corso del 2022 e con molta probabilità vedremo Megan McDonnell alla sceneggiatura. McDonnell ha fatto parte dello staff di scrittura della serie WandaVision. Detto questo, non dovremmo essere sorpresi nel ... nerdgate

grlpinks : raga hanno fatto un film intero su capitan marvel..... - LyotardMarcello : Fumetti Capitan Marvel - nerdgate_it : Capitan Marvel 2 uscirà nel 2022 ma il regista non è ancora stato annunciato -