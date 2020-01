Canale sanitario a Fiumicino per 202 viaggiatori provenienti dalla città cinese di Wuhan (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono transitati in un “Canale sanitario” dedicato, lontano dalle aree di transito degli altri passeggeri in arrivo, 202 viaggiatori provenienti dalla città cinese di Wuhan, epicentro del coronavirus. A loro sono state applicate per la prima volta le procedure disposte dalle autorità dopo la diffusione del contagio. Appositi scanner hanno controllato la temperatura corporea dei passeggeri del volo di linea diretto della China Southern Airlines Cz 645, atterrato alle 4.50 all’aeroporto di Fiumicino. La compagnia vola sullo scalo tre volte a settimana.Il Ministero della Salute ha deciso l’innalzamento delle misure di controllo e della rete di sorveglianza per prevenire e fronteggiare I rischi legati al nuovo coronavirus, simile alla Sars, il cui focolaio si è diffuso proprio a partire da Wuhan.Oltre allo screening, per i passeggeri del volo ... huffingtonpost

MinisteroSalute : ?Nuovo #coronavirus, in Italia attiva rete di sorveglianza e monitoraggio: ? da giovedì attivazione canale sanita… - rouges56 : RT @HuffPostItalia: Canale sanitario a Fiumicino per 202 viaggiatori provenienti dalla città cinese di Wuhan - HuffPostItalia : Canale sanitario a Fiumicino per 202 viaggiatori provenienti dalla città cinese di Wuhan -