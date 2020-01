Campobasso, si sente male a scuola: 17enne partorisce in bagno (Di giovedì 23 gennaio 2020) La vicenda arriva da un istituto superiore di Campobasso, dove sabato scorso una 17enne ha partorito nei bagni della scuola. La giovane aveva tenuto nascosta la gravidanza a tutti ed il piccolo è nato prematuro. Fondamentale l’aiuto del personale della scuola. Si sente male a scuola, ma sta partorendo Si tratta del secondo caso in pochi giorni che ha per protagonista una minorenne. Qualche giorno fa, infatti, aveva destato clamore la notizia della 12enne incinta in un ospedale di Perugia. Era al settimo mese anche la ragazza di 17 anni che ha partorito in una scuola di Campobasso, vicenda riportata anche dal Corriere della Sera. Sabato scorso si è sentita male ed è andata in bagno, dove è iniziato il prematuro travaglio. Docenti e personale scolastico sono stati allertati da una compagna di classe e dalle grida della della giovane, e hanno così immediatamente chiamato i ... thesocialpost

