Caleb: trama, cast e anticipazioni film horror. Quando esce (Di giovedì 23 gennaio 2020) Caleb: trama, cast e anticipazioni film horror. Quando esce Gli amanti dell’horror nostrano attendono con trepidazione l’approdo sul grande schermo di Caleb. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche nel 2020, è stata scritta e diretta da Roberto D’Antona, regista tarantino noto al grande pubblico per aver lavorato dietro alla macchina da presa in opere come Dylan Dog: L’inizio, Scary Tales, A.Z.A.S: All Zombies Are Stupid, Ora Pro Nobis, The Wicked Gift e Road to Hell. Il lungometraggio dai toni cupi e angoscianti, prodotto da L/D Production, ha potuto contare sulle musiche di Aurora Rochez, la fotografia di Stefano Pollastro mentre la scenografia e gli effetti speciali sono stati affidati rispettivamente da Erica Verzotti e Paola Laneve. Ma vediamo insieme la sinossi di Caleb! Caleb: trama e anticipazioni film horror. Quando ... termometropolitico

Caleb trama Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Caleb trama