Calciomercato Roma, Mandragora obiettivo per sostituire Diawara (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo l’infortunio di Diawara, la Roma guarda in casa dell’Udinese: piace Mandragora, che è già nel mirino di un altro club di Serie A Rolando Mandragora è l’ultimo obiettivo in casa Roma per il Calciomercato invernale. I giallorossi, fa sapere Sky Sport, sono in cerca di una pedina a centrocampo dopo l’infortunio di Diawara. Il giocatore in forza ai friulani, tuttavia, piace anche alla Fiorentina di mister Iachini. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare offerte all’Udinese per il cartellino di Mandragora sia da Roma sia da Firenze. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

