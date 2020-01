Calciomercato Napoli, Politano arriva e Tonelli saluta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: è fatta per l’approdo all’ombra del Vesuvio dell’esterno dell’Inter per un affare da 25 milioni di euro, mentre il difensore oggi fa le visite mediche con la Sampdoria. Calciomercato Napoli Matteo Politano sembra destinato a trasferirsi non più a Roma ma al Napoli. L’offerta del club azzurro sembra soddisfare maggiormente le richieste dei nerazzurri. Si parla di una operazione da 22/25 milioni con trasferimento a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto ma senza le condizioni legate alle presenze come invece era previsto nell’accordo di massima con la società giallorossa. Il calciatore, protagonista negli scorsi giorni dello scambio poi saltato con Leonardo Spinazzola della Roma, resta orientato orientato per tornare nella Capitale ma la possibilità di un ruolo da titolare lo stimola visto che ... 2anews

FabrizioRomano : Il #Napoli ha trovato l'accordo con l'Inter per Matteo Politano: operazione da 25 milioni a titolo definitivo, ma o… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, non solo l'#Everton per #Allan: idea scambio con #Vecino ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, accordo con l'#Inter per #Politano ?? -