Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli beffa la Roma per Matteo Politano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Matteo Politano si appresta ad essere presto un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore ha detto di sì agli azzurri e c’è anche l’accordo totale tra i due club. La formula dell’operazione sarà del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto, per un totale di 25 milioni di Euro, con Fernando Llorente destinato all’Inter. Il mercato di gennaio conosce quindi nuovi sviluppi per gli azzurri. Il sacrificio dello spagnolo servirà per rinforzare le fasce in avanti, mentre i nerazzurri rinunceranno all’affondo per Olivier Giroud. Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha incontrato il ds del Napoli Cristiano Giuntoli. Appurato che non esistevano più le condizioni perché il giocatore potesse andare alla Roma, l’affare è stato chiuso. L’Inter ha riproposto lo scambio con Fernando Llorente, che Antonio Conte ha già avuto alla Juventus nel 2013. Le ... calciomercato.napoli

FabrizioRomano : Il #Napoli ha trovato l'accordo con l'Inter per Matteo Politano: operazione da 25 milioni a titolo definitivo, ma o… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, non solo l'#Everton per #Allan: idea scambio con #Vecino ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, accordo con l'#Inter per #Politano ?? -