Calciomercato Juventus, c’è la svolta: cessione definita, ma il giocatore resta in Serie A (Di giovedì 23 gennaio 2020) Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, Juventus e Cagliari avrebbe definito ufficiosamente il trasferimento di Pjaca in terra isolana. Affare basato sul prestito con diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni in favore del club sardo. Pjaca si trasferirà in Sardegna già nel corso delle prossime ore. Un affare che permetterà ai bianconeri si alleggerirsi di uno stipendio oneroso e di rivalorizzare l’attaccante croato prima di una cessione in maniere definitiva in vista della prossima estate. Calciomercato Juventus, grana Emre Can: Borussia Dortmund alla finestra Tiene banco anche il possibile futuro di Emre Can, con il centrocampista tedesco pronto a dire addio ai colori bianconeri. Tuttavia, la Juventus lo libererà solamente di fronte ad un’offerta consona e vantaggiosa. Leggi anche: Sky Sport” Scambio Bernardeschi-Rakitic, c’è il ... juvedipendenza

DiMarzio : Trattativa tra #Barcellona e #Juventus in stand-by per lo scambio #Rakitic-#Bernardeschi. Blaugrana che trattano… - DiMarzio : #Juve, #Paratici conferma: '#Pjaca al #Cagliari, è la società giusta per mettersi in mostra'?? - SkySport : ?? I dettagli dell'accordo #SkySport #SkyCalciomercato #Cagliari #Juventus #Pjaca -