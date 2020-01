Calciomercato, i botti della notte: salta lo scambio Juve-Milan, Genoa show e proposte per Bologna e Fiorentina (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ultimi giorni di Calciomercato, le squadre del campionato di Serie A si muovono per rinforzare le rose per la seconda parte di stagione, le prossime giornate si preannunciano scoppiettanti. Ecco tutte le trattative durante la trasmissione ‘Speciale Calciomercato’ di Sky Sport. La Roma ha l’esigenza di prendere anche un centrocampista, inserimento nelle ultime ore per Mandrogora dell’Udinese, il calciatore nel mirino della Fiorentina. Missione dei giallorossi per provare a chiudere per Januzaj. L’ultimo nome è quello di Cyrus Christie del Fulham. Non trovano conferme le voci sullo scambio Paquetà-Bernardeschi, sul brasiiano ancora il Psg ma manca l’intesa. Interesse del Borussia Dortmund per Emre Can ma non è ancora arrivata un’offerta, in entrata in caso di uscita il nome è sempre quello di Rakitic. La Spal ha speso 12 milioni di euro per ... calcioweb.eu

