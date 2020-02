Calciomercato, Gabbia al Parma si complica: il difensore potrebbe restare al Milan (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si complica la trattativa che avrebbe dovuto portare Matteo Gabbia al Parma. Il difensore centrale del Milan, che in questa stagione non ha mai giocato né con Giampaolo né con Pioli (nonostante la stima mostrata dai due allenatori nei suoi confronti e l’emergenza in difesa dei rossoneri in alcune uscite), alla fine dovrebbe restare nel club nel quale è cresciuto. Nella giornata di ieri c’è stato un incontro a Casa Milan tra il giocatore, il suo agente e la dirigenza. Le parti hanno fatto il punto della situazione, con Gabbia che – presumibilmente – ha palesato la sua voglia di scendere in campo. Ciò non sarebbe bastato, tuttavia, a convincere Maldini, Boban e Massara a lasciare andare il calciatore classe 1999. Su di lui c’era il forte interesse di diverse squadre di Serie A, tra cui il Parma. La trattativa con i ducali sembrava essere in una fase avanzata, ma lo ... milanworld

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Inter, #Eriksen fuori dalla gabbia tattica: #Conte libera il danese per il #derby - sportli26181512 : Inter, Eriksen fuori dalla gabbia tattica: Conte libera il danese per il derby: Inter-Milan è già iniziata, Conte e… - cmdotcom : #Inter, #Eriksen fuori dalla gabbia tattica: #Conte libera il danese per il #derby -