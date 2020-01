Calciomercato Cagliari, Pjaca atteso per domani: la situazione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Calciomercato Cagliari, Marko Pjaca è ad un passo dai rossoblu: il calciatore è atteso sull’isola nella giornata di domani Quasi tutto fatto tra Juventus e Cagliari per la cessione di Marko Pjaca. Le due società hanno contatti da tempo ma ora sembra arrivato il momento della chiusura. Il calciatore infatti dovrebbe arrivare in Sardegna nella mattinata di domani per sostenere le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

