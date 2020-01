Calciomercato 23 gennaio: Juve, scambio Bernardeschi-Rakitic, c’è l’offerta del Barça. Inter, assalto ad Allan. Sampdoria, ecco Tonelli (Di giovedì 23 gennaio 2020) MERCATO 23 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi 23 gennaio. Affari, potenziali colpi di scena e pochi giorni dalla fine della sessione del mercato invernale. JuveNTUS– Secondo quanto riportato da “SkySport”, il Barcellona avrebbe avanzato un’offerta da 10 milioni di euro più il cartellino di Rakitic per arrivare a Bernardeschi. Secco no da parte … L'articolo Calciomercato 23 gennaio: Juve, scambio Bernardeschi-Rakitic, c’è l’offerta del Barça. Inter, assalto ad Allan. Sampdoria, ecco Tonelli proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

DiMarzio : #Fiorentina, il sogno #Mandragora possibile già a gennaio - DiMarzio : #Milan, da #Olmo a #Zaracho e #Florentino: il punto sul mercato?? - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Torino riceve due proposte per #Lyanco -