Buffon: «Teniamo alla Coppa Italia ma ora testa al Napoli» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gigi Buffon ha scritto una lettera pubblicata poi sulla sua app, riguardante le emozioni provate durante il match di Coppa Italia Gigi Buffon ha raccontato tramite la sua app le emozioni che ha vissuto durante il match di Coppa Italia contro la Roma, vinto dalla Juve per 3-1. «Un’altra vittoria convincente. Un’altra semifinale conquistata. Siamo molto soddisfatti della prestazione di ieri contro la Roma, che ci permette di continuare questa striscia molto positiva. Il successo sui giallorossi, così come quello contro il Parma, ha ribadito ciò che avevo scritto una settimana fa: la squadra ha iniziato nel migliore dei modi il 2020 e non vuole lasciare nulla per strada. Neppure la Coppa Italia. Anzi, ci Teniamo molto al trofeo nazionale. Questo gruppo lo ha dimostrato non solo in queste 2 partite, ma in generale negli ultimi anni quando è quasi sempre andato in fondo alla competizione. ... calcionews24

