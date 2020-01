Brexit, primo via libera da Europarlamento. E la regina firma la legge su divorzio dall’Ue (Di giovedì 23 gennaio 2020) La commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo ha dato il via libera all'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea con 23 voti a favore e 3 contrari. Per entrare in vigore, l'accordo deve ancora approvato dalla plenaria del Parlamento europeo. La data del voto e' stata fissata per il 29 gennaio. La commissione per gli affari costituzionali ha concordato oggi di raccomandare alla plenaria del Parlamento europeo di approvare le condizioni di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunita' europea dell'energia atomica. Dopo che la ratifica parlamentare nel Regno Unito e' stata conclusa oggi con il Royal Assent al testo dello European Union Withdrawal Agreement Act, gli eurodeputati della commissione hanno votato a favore di un progetto di raccomandazione positiva relativa all'accordo di recesso Ue-Regno Unito, con 23 voti a favore, 3 contrari e zero ... ilfogliettone

zazoomnews : Primo ok Europarlamento a Brexit - #Primo #Europarlamento #Brexit - LuigiF97101292 : RT @Diegorusso626: @MoriMrc Non sono d'accordo. Per primo la brexit parte dal 31 gennaio, in secondo luogo non si può pretendere che da un… - ilfogliettone : Primo ok Europarlamento a Brexit - -