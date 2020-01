Brescia-Milan, Ibrahimovic rivive la prima volta in Italia: nel 2004 l’esordio con la Juve (Di giovedì 23 gennaio 2020) La 21esima giornata di Serie A si apre con Brescia-Milan. Al 'Rigamonti' scenderà in campo Zlatan Ibrahimovic che in quello stadio il 12 settembre del 2004 disputò la sua prima partita in Serie A. Un esordio fenomenale con la Juventus che vinse per 3-0. Ibra entrò in campo nella ripresa e segnò su calcio di punizione. fanpage

