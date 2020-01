Borussia Dortmund, pronti 50 milioni per Camavinga (Di giovedì 23 gennaio 2020) Eduardo Camavinga potrebbe presto lasciare la Francia per trasferirsi in Germania: su di lui ci sono gli occhi del Borussia Dortmund Dopo l’arrivo di Haaland, il Borussia Dortmund è pronto a compiere un altro importante investimento per rafforzare la squadra. Come riporta Bild, i gialloneri avrebbero messo sul piatto 50 milioni per Eduardo Camavinga. Il duttile centrocampista, classe 2002 di cui se ne parla benissimo, è di proprietà del Rennes e sulle sue tracce ci sono anche altri top club come il Real Madrid. Il club tedesco, però, intende anticipare la concorrenza. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

