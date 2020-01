Borsa Italiana oggi Saipem a -2 | 7% | Stm a +6 | 4% | 23 gennaio 2020

Borsa Italiana - come se la stanno cavando le società calcistiche? : Fortemente influenzati dall’evoluzione delle prestazioni sportive delle società calcistiche cui fanno riferimento, le azioni quotate in Borsa italiana di Juventus, Lazio e Roma, continuano a riflettere l’andamento dei rispettivi team. In questo contesto in cui swap e calciomercato sembrano fondersi, come se la stanno cavando le principali società calcistiche italiane quotate nel mercato regolamentato? Juventus Cominciamo con la ...