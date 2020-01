Bologna, Terim allontana Nagatomo: «Se troverà una nuova opportunità…» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il tecnico del Galatasaray Terim ha aperto alla cessione di Nagatomo: il giapponese può andare al Bologna Il tecnico del Galatasaray Fatih Terim ha aperto alla cessione di Yuto Nagatomo, che interessa al Bologna: «Ha fatto cose buone per noi, lo adoriamo e lui ci ama, ma se troverà una nuova opportunità andrà via». «Se invece non dovesse trovarla allora resterà qui a nostra disposizione e sarà il benvenuto. È difficile trovare giocatori come lui, è uno di quelli che si allena più duramente». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

