Bnp Paribas: Reim acquista 2 immobili in centro storico di Milano per 100 mln (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – Bnp Paribas Reim Sgr, per conto di un fondo immobiliare gestito riservato a investitori professionali, ha perfezionato l’acquisizione di due immobili situati nel centro storico di Milano, a prevalenza d’uso direzionale, per un totale di circa 10.220 metri quadri. La prima acquisizione, si legge in una nota, ha riguardato un asset in Via Camperio, a uso direzionale, di oltre 1.670 metri quadrati, interamente locato a professionisti di elevato standing, realizzato negli anni ’60 e sottoposto di recente a un processo di totale riqualificazione e ristrutturazione da parte del venditore, assicurando agli utilizzatori spazi di lavoro flessibili e di alta qualità.La seconda acquisizione ha riguardato un trophy asset sito in Corso Italia, a uso prevalentemente direzionale, di oltre 8.550 metri quadri, locato a conduttori di primario ... calcioweb.eu

