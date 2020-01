Blitz al citofono, il padre del ragazzo tunisino accusato di spacciare: ‘Denuncio Salvini’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tour anti-spaccio e Blitz al citofono, famiglia di tunisini denuncia Matteo Salvini e la sessantunenne che ha accompagnato il leader della Lega. Continua a far discutere il Blitz al citofono di Matteo Salvini a Bologna. Il leader della Lega, raccogliendo la segnalazione – vaga – di una residente, ha citofonato a una famiglia di tunisini chiedendogli se in casa ci fossero degli spacciatori, come denunciato dalla signora che ha accompagnato il Capitano nella sua spedizione pubblica. E l’iniziativa del leader leghista ha provocato un vero e proprio terremoto politico. Le forze di maggioranza del governo italiano attaccano, il Parlmaneto tunisino ha chiesto le scuse ufficiali di Salvini e il padre del ragazzo accusato ha fatto sapere di voler denunciare il numero uno del Carroccio. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/salviniofficial Blitz di Salvini al ... newsmondo

